Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa se reúne hoje na Agraer

Grupo de trabalho é coordenado pelo deputado estadual Renato Câmara - Divulgação

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa se reúne nesta terça-feira (21), a partir das 14h, no auditório da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). O grupo de trabalho é coordenado pelo deputado estadual Renato Câmara (PMDB).

Na reunião, vários assuntos serão abordados, com destaque para a apresentação do projeto de lei que institui o mês de combate à violência contra a pessoa idosa no Estado, de autoria da Frente Parlamentar, e a apresentação da organização dos Jogos Estaduais da Melhor Idade do Estado, pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O Conselho Estadual da Pessoa Idosa falará da possibilidade de alteração da carteira do Passe Livre do Idoso. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresentará o projeto “Melhor Qualidade de Vida da População Idosa do MS”. Já o recadastramento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Pessoa Idosa será abordado pela deputada Antonieta Amorim (PMDB), secretária da Frente Parlamentar.

Serviço - A Agraer é localizada na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes.