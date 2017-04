Frente fria chega nesta 4ª e temperatura pode cair para 13ºC no feriado

Uma grande virada no tempo é esperada para esta quarta-feira, 26, no Estado de São Paulo, com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar. Meteorologistas apontam o retorno das chuvas a partir do fim desta quarta, com possibilidade de rajadas de vento e declínio de temperatura. Os termômetros devem registrar queda acentuada a partir de quinta-feira, 27, devendo se estender até o feriado de 1º de maio, na segunda-feira.

A quarta-feira ainda começa com sol e temperaturas em elevação, com previsão de mínimas de 18ºC e máximas que podem superar os 27ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a aproximação de uma frente fria pelo oceano causa aumento de nebulosidade, rajadas de vento e chuvas na forma de pancadas, principalmente no fim da tarde. Há possibilidade de formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo.

De acordo com o Climatempo, a partir de quinta-feira, a queda de temperatura será de fato notada, não somente em São Paulo, como também no Rio de Janeiro e nas regiões oeste e centro-sul de Minas Gerais. O ar polar continua resfriando o Sudeste do País até o domingo, 30. A massa de ar frio de origem polar pode causar as mais baixas temperaturas do ano nos três Estados.

A propagação da frente fria pelo litoral paulista deixa o tempo fechado e chuvoso, causando declínio nas temperaturas na quinta-feira, quando os termômetros devem marcar entre 15ºC e 21ºC. As chuvas devem ser registradas na quinta também, com potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra nas áreas de risco da região metropolitana, segundo informações do CGE.

Feriado

Com a chegada da frente fria a São Paulo, a previsão é de que sexta-feira, 28, registre temperaturas entre 13ºC e 19ºC. Já no sábado, 29, o resfriamento pode resultar em mínima de 12ºC. A máxima não deve ultrapassar 20ºC.

No domingo, último dia de abril, o sol aparece entre nuvens e a temperatura máxima pode atingir 23ºC. A mínima fica em torno dos 15ºC. No feriado do Dia do Trabalho, os termômetros voltam a cair e podem registrar 13ºC - a previsão de máxima para o dia é de 22ºC.

