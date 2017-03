Frente fria chega com neblina na fronteira e mínima de 17ºC

A três dias do outuno, a fronteira do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, amanheceu encoberta pela neblina nesta sexta-feira (17). Imagens feitas pelo repórter da TV Morena Martim Andrada mostram o fog na linha internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. A temperatura caiu e deve chegar a 17°C no domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A neblina e a queda de temperatura são consequências da frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul provocando fortes pancadas de chuva na noite de quinta-feira (16).

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão Filho, enchentes foram registradas na fronteira, onde choveu 115 milímetros, e em pelo menos outras seis cidades do estado, entre elas Aquidauana, com 68 milímetros de chuva, Corumbá, com 62 milímetros e Campo Grande, com 42 milímetros.

A frente fria chegou ao estado pelo sul e, nesta sexta-feira, deve deslocar para outras áreas provocando pancadas de chuva fortes durante a passagem, além de declínio nas temperaturas. A mínima fica em 18°C e a máxima não passa dos 32°C.

No sábado (18), ainda pode chover forte em todo o estado e as máximas também começam a cair e não devem passar dos 28°C.

No domingo (19), a nebulosidade diminiu a partir do sudoeste, mas ainda pode chover isoladamente no centro-norte do estado. As temperaturas oscilam entre 17°C e 31°C.

E a próxima semana deve começar com menos chuva e mais frio. O outubro começa em Mato Grosso do Sul com mínima de 16°C na segunda-feira (20) e ainda deve chover no norte e nordeste.

