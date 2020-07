Frente fria atinge o Rio e deve permanecer até o final de semana

O ciclone que atingiu o sul do país se deslocando para o oceano teve uma influência direta na chegada de uma massa de ar frio que modificou as condições de tempo nesta quinta-feira (2) cidade do Rio de Janeiro. O céu ficou nublado a parcialmente nublado e não houve registro de chuva até o momento.

Os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas apresentaram declínio em relação ao dia anterior, com a máxima registrada de 25,4 graus Celsius (ºC) e a mínima registrada de 15,2°C às 6h, na estação Alto da Boa Vista, onde está localizado o Parque Nacional da Tijuca.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o transporte da umidade vinda do oceano em direção ao continente trouxe uma frente fria que vai permanecer no Rio até sábado (4), quando o sol volta a aparecer timidamente e a temperatura máxima deve ficar em torno dos 25ºC.

No domingo (4) o sol aparece com mais intensidade, com a temperatura máxima atingindo os 29ºC.

A frente fria trouxe também uma ressaca do mar, com as ondas podendo atingir 3,5 metros de altura. No bairro do Leblon, zona sul, as fortes ondas atingiram o calçadão da Avenida Delfim Moreira, altura do posto 11 do Grupamento Marítimo de Salvamento.

As ondas jogaram areia no calçadão e na ciclovia e equipes da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) trabalham na limpeza da orla marítima.

De acordo com a Marinha, a ressaca deve perder força, a partir das 9h desta sexta-feira (3).