Frente Brasil Popular debate a Reforma da Previdência na UFMS neste sábado

Neste sábado(18), a Frente Brasil Popular, promove um debate sobre a Reforma da Previdência Social, com o ex-mininistro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. O tema do debate será: A conjuntura, a luta pela garantia dos direitos e a Reforma da Previdência.

O encontro acontece às 9 horas, no auditório multiuso 2 na UFMS(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).



Em um cenário cada vez mais desfavorável ao trabalhador, a Frente Brasil Popular decidiu democratizar o debate para que a sociedade possa refletir e tomar um posicionamento sobre a Reforma da Previdência proposta pelo Governo Federal, com prazo para entrar em tramitação no Congresso Nacional no mês de abril.



Veja alguns dos pontos que serão debatidos:



- Um estudo publicado pelo DIEESE( Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) demonstra ser um mito a justificativa do governo para apresentar à sociedade uma proposta de reforma ampla e extremamente austera se baseia na visão de que a Previdência Social seria o maior item do gasto público e seria insustentável financeiramente, apresentando déficits orçamentários sucessivos e crescentes, como proporção do PIB.



O maior item do gasto público no país são as despesas financeiras com o pagamento de juros e amortizações que têm impactos decisivos no ritmo de expansão da dívida pública. Em 2015, o Brasil pagou R$ 502 bilhões de juros e R$ 436 bilhões com benefícios previdenciários. Uma diferença de 66 bilhões. As despesas com juros consumiram 8,5% do PIB, ao passo que as despesas previdenciárias foram da ordem de 7,5% do PIB.



- A aposentadoria da forma como está é precoce?

A afirmação feita pelo governo e os reformistas de que as aposentadorias no Brasil são muito precoces, para justificar a fixação de uma idade mínima alta para a aposentadoria, baseia-se num cálculo médio que considera o somatório da idade de aposentadoria de todas as modalidades hoje existentes no país: por idade, por tempo de contribuição, rurais, urbanas, homens e mulheres. Chega-se, assim, à média de 59,4 anos, e ela é comparada com a média de países da OCDE (em torno de 65 anos).



Mas esse cálculo agregado mascara situações específicas que precisam ser destacadas. No caso da modalidade de “aposentadoria por idade” do segmento urbano, a média de idade de saída do trabalhador no mercado de trabalho é de 63,1 anos. Os homens, em geral, se aposentam com 65 anos, e as mulheres com 60 anos, que são patamares bem próximos ao das nações desenvolvidas. No caso da aposentadoria rural, a média é de 58,4 anos (60 anos para os homens, e 55 anos para as mulheres).



Somando-se essas idades médias de aposentadorias (por idade) rurais e urbanas, o resultado é 60,8 anos, que é número bem razoável, quando se levam em conta as diferenças de condições socioeconômicas e demográficas existentes entre os diversos segmentos populacionais do país (campo e cidade, homens e mulheres, regiões pobres e ricas), e que são incomparáveis com sociedades mais desenvolvidas.



- Carência mínima para acesso à aposentadoria “parcial”: 65 anos de idade e 25 anos de contribuição.



Com a reforma da Previdência haverá apenas aposentadoria por idade aos 65 anos, que não distinguirá entre homem ou mulher, trabalhador urbano ou rural, servidor público ou trabalhador da iniciativa privada. Além disso, passa-se a exigir do trabalhador o mínimo de 25 anos de contribuição, contra os atuais 15 anos.



- Regras únicas para homens e mulheres, rurais e urbanos

A PEC suprime o direito concedido às mulheres de se aposentarem com cinco anos a menos do que os homens, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Isso é feito mesmo que as mulheres ainda sejam desfavorecidas no mercado de trabalho e continuem tendo de cumprir dupla jornada, a de trabalho e a de afazeres domésticos.



Igualmente, a PEC elimina a redução de cinco anos de idade para a aposentadoria do trabalhador rural, igualando as condições com as exigidas do trabalhador urbano. Com isso, se desfaz a diferenciação que a Constituição Federal prevê em função das condições assimétricas de trabalho e de vida entre o meio rural e o meio urbano.



- Alongamento do tempo de contribuição e redução do valor das aposentadorias



Além de maiores carências de idade e tempo de contribuição, a PEC propõe a redução no valor das aposentadorias ou, mais precisamente, da taxa de reposição. O valor passa a ser calculado em 51% do Salário de Benefício mais um ponto percentual por ano de contribuição, contra os atuais 70% mais um ponto por ano. Com as novas regras, a aposentadoria “parcial” teria patamar inicial de 76%; mas, para alcançar a “aposentadoria integral” (100% do Salário de Benefício), será preciso combinar 65 anos de idade e 49 anos de contribuição. Ou seja, o trabalhador só terá direito a aposentadoria integral aos 65 anos, se ele entrar no mercado de trabalho formal aos 16 anos, idade mínima para o trabalho, e contribuir ininterruptamente por 49 anos.



Outros pontos que serão esclarecidos:

- Regra de transição só para o acesso à aposentadoria;

- Aposentadoria especial;

- Proibição de acumulação de aposentadorias;

- Pensão por morte;

- Benefício assistencial: carência mínima de 70 anos de idade, desta forma como o governo quer aprovar, será possível conceder benefícios inferiores a um salário mínimo;

- Fim do piso do Salário Mínimo para o BPC e Pensões ameaça seu valor real;

- Uma reforma que ampliará o contingente de trabalhadores sem proteção na velhice.

