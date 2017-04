Freedom Caucus, ala conservadora republicana, anuncia apoio à reforma da saúde

O Freedom Caucus, ala conservadora do Partido Republicano dos Estados Unidos, anunciou apoio ao projeto de reforma da saúde do governo de Donald Trump, após mudanças no documento. O grupo foi o principal responsável pela derrota no projeto na Câmara dos Representantes, que não contou com apoio suficiente para ser votada.

A chamada "emenda MacArthur" dará aos Estados a possibilidade de rechaçar aspectos do Obamacare que aumentavam preços e que seguiram dentro do projeto anterior da reforma da saúde.

"Devido a melhora no projeto de reforma da saúde, após a adição de uma emenda, o Freedom Caucus tomou a posição oficial de apoiar a proposta atual", segundo nota divulgada pela ala conservadora.

"Embora a versão revisada ainda não rechace totalmente o Obamacare, estamos preparados para apoiá-la para manter nossa promessa ao povo americano de diminuir os custos dos planos de saúde", informou o Freedom Caucus.

