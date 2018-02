Franquia Multicoisas planeja abrir 300 novas lojas até 2022 e fecha parceria com Ana Maria Braga

Para 2018, o grande investimento é uma reestruturação da logística operacional, além da parceria de imagem publicitária, firmada com a apresentadora Ana Maria Braga, que irá participar de seis campanhas, até o final do primeiro semestre - Foto: Eletrolar

A marca de franquias Multicoisas fechou 2017 com 206 pontos pelo Brasil e pretende atingir 500 lojas até o ano de 2022. Uma demanda arrojada para os tempos de economia em crise que o país atravessa, mas dentro de uma logística de crescimento que a marca vem conquistando, desde a sua inauguração, em 1984.

Para 2018, o grande investimento é uma reestruturação da logística operacional, além da parceria de imagem publicitária, firmada com a apresentadora Ana Maria Braga, que irá participar de seis campanhas, até o final do primeiro semestre. Já o novo centro de distribuição sai de Osasco e vai para Araçariguama/SP e o escritório administrativo da marca de instala na capital paulista, no bairro Vila Olímpia. O novo centro de distribuição terá 8.832m² e vai concentrar toda a movimentação de mais de 4 mil itens que são disponibilizados para venda em nossas lojas.

"As instalações estão de acordo com as mais modernas práticas utilizadas em centros logísticos e nos darão as condições necessárias para melhorar o nível de serviço para a Rede e sustentar nosso crescimento”, declara Fabian Magalhães, CEO da empresa, que prevê 35 novas lojas em 2018 e conta com uma meta de 300 unidades em todo território nacional até 2022.

O novo centro de distribuição receberá uma loja-conceito com 400m², que será utilizada exclusivamente para testes de decoração e implantação de material de PDV, exposição de produtos, layout de lojas, treinamentos de equipes, entre outras funções. A nova sede administrativa da capital paulista será 52% maior que as instalações de Osasco e foi projetada para proporcionar conforto, ganho de produtividade no atendimento à rede e será a base para as áreas administrativa e comercial da marca, englobando marketing, operações, expansão, Universidade Multicoisas, produtos e diretoria.

Sobre a Multicoisas

A Multicoisas é uma rede de franquias com 206 lojas distribuídas pelo território nacional reconhecida por oferecer, de forma criativa, soluções para o dia a dia das pessoas, a empresa possui uma surpreendente variedade de artigos. Em seu mix, composto por mais de 4.000 itens, estão disponíveis desde acessórios hidráulicos e elétricos, utilidades para o lar, ferramentas e organizadores até produtos eletrônicos e de informática.

A marca fechou 2017 com um crescimento de 8% e pretende crescer 13%, em 2018. No longo prazo, o plano de expansão da empresa é alcançar a marca de 500 lojas em todo o Brasil. São mais de 7 milhões de clientes atendidos por ano.