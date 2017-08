Franquia de lanches saudáveis para crianças chega a Campo Grande

Papais e mamães de Campo Grande terão um forte aliado na área da gastronomia para os seus filhos. Na próxima quarta-feira (23) chega a Capital uma nova opção de alimentação saudável para crianças e adolescentes. A franquia ‘Snack Saudável’ – rede especializada em kits e lanches escolares – apresenta um cardápio variado de alimentos frescos e sem adição de conservantes ou corantes.

Os pacotes de lanches nutritivos, sucos naturais e porções de frutas serão distribuídos nas escolas um pouco antes do horário dos intervalos das aulas. Os kits são elaborados por nutricionista para facilitar a vida dos pais na tarefa de prepararem o lanche dos filhos. A sócia-proprietária da franquia e especialista em Gestão e Qualidade de Alimentos e Vigilância Sanitária, Rebeca Abrão, diz que o objetivo é fazer com que as crianças consumam comida de verdade e aprendam desde cedo hábitos alimentares saudáveis.

“Queremos introduzir novos alimentos como integrais e maior variedade de ‘verdinhos’ em nossos lanches. A vida moderna exige demais dos pais e na correria, muitos não têm tempo de cuidar ‘como gostariam’ do que suas crianças comem. Sou mãe de um menino e vivencio essa realidade. A franquia surge, portanto, como solução para essa demanda”, afirma.

O atendimento ao público com restrição alimentar (intolerantes, alérgicos e diabéticos) é outro diferencial da Snack Saudável. “Assim como o paladar é diverso, nosso negócio também precisa ser”, explica Rebeca.

Alimento saudável e gostoso é possível!

Quem garante isso é a nutricionista Samantha Abrão, responsável técnica pela empresa, em Campo Grande. Samantha trabalhou no Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (Cetohi), no Hospital Regional (HR), onde cuidava da alimentação de muitas crianças com câncer, oferecendo lanchinhos diferenciados para os pacientes internados. Há 13 anos, ela integra a equipe de Terapia da Obesidade Infantil (Toi), também no HR.

"A minha experiência nessa área constata que até a fase da obesidade mórbida se leva um tempo. E quando as crianças chegavam com os exames de sangue alterados, pressão alta e sem energia para atividade física, me preocupava os anos que se foram de má alimentação”, conta.

Samantha é mãe de um menino de seis anos e de um bebê de sete meses. Encontrou na Snack Saudável esperança para a realização de um sonho: ver crianças comendo aquilo que é nutritivo e bom para o desenvolvimento. “Campo Grande é carente de um serviço como esse, voltado para o consumo de alimentos fresquinhos, caseiros, e escolhidos com carinho para um público especial como as crianças. A vida moderna limita o tempo dos pais que, muitas vezes, não conseguem pensar no que os filhos vão comer, nem ao menos vigiar o que eles comem quando estão distantes dos seus olhos. Esse controle se torna cada vez mais difícil. Por isso, decidimos dar a nossa contribuição”, argumenta.

A contratação dos pacotes pode ser realizada de forma prática e rápida por meio do messenger da página do Facebook ou até mesmo por mensagens de Whatsapp. Quem quiser aproveitar o aniversário do filho para contratar a franquia, também pode contar com um serviço especializado para essa data tão especial, por meio do telefone: (67) 98482-3888.

Sobre a Snack Saudável

Com menos de um ano de atividades, a empresa iniciou o processo de formatação do negócio para o franchising, dando início ao plano de expansão da marca, que prevê um total de 25 unidades até o final do ano, sendo três delas para a região Centro-Oeste.

Segundo Larissa Souza dos Santos, diretora da empresa, a expectativa para a nova operação é bastante positiva. “O estado do Mato Grosso do Sul é um dos pontos estratégicos para o crescimento da rede nos próximos meses. A economia local é forte e a Capital possui muitas escolas com clientes em potencial. Apostamos na grande aceitação do público local logo nas primeiras semanas de funcionamento”, afirma.

Serviço:

Sócias-Proprietárias: Rebeca Abrão de Souza e Samantha Abrão de Souza

Endereço: Rua Antonio Pinto de Barros, 571 – Tiradentes

Telefone: (67) 98482-3888

Email: campogrande1@snacksaudavel.com

Site: http://snacksaudavel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/snacksaudavelcg

