Franquia de funilaria dá dicas de como acabar com respingos de tinta no carro

Quem acabou de lavar o carro faz de tudo para preservar a lavagem por muito tempo. Mas, às vezes, estacionar em locais que estão passando por reformas podem ocasionar respingos na lataria do automóvel. Pensando em ajudar os amantes dos autos, a ChipsAway, empresa especializada no reparo rápido e de alta qualidade de riscos e amassados em latarias ou para choques, listou algumas dicas para conseguir um reparo perfeito.

Apurar sobre a tinta que caiu ou arranhou: O primeiro passo é saber sobre a tinta que foi respingada na lataria do veículo. Para a remoção das que são à base de água, como as látex, a solução é fácil. É possível remover com um pano, algodão ou esponja, utilizando um polidor. Massa de vidraçaria nova também pode ser usada para remover a tinta, mas tem que encerar o carro depois, porque a pintura costuma ficar embaçada após o processo. Em alguns casos de sorte, uma simples lavagem com água e sabão já deixa o seu carro como novo, mas o ideal é utilizar xampu específico para automóveis. Depois, um bom polimento ou mesmo o uso de cera já dão um excelente resultado.

Carros Zero: Se o veículo for zero quilômetro, os respingos de tinta podem ser removidos com tiner. Mas, cuidado! O tiner é um solvente muito forte e pode estragar a pintura se você não tiver experiência. É preciso que um profissional faça o serviço de remoção. Importante: o solvente não pode ser utilizado nos carros que já passaram por pinturas, porque existe o risco dela ser danificada ou retirada.

Remoção de tintas spray: Antes de iniciar qualquer processo de remoção de tinta spray que tenha respingado no carro, é bom testar o produto removedor num canto escondido do veículo. Alguns são apresentados especificamente como removedores de tinta spray, mas é bom tomar cuidado. No caso das janelas, o uso de acetona pode ser bem eficiente, e a limpeza é fácil. Tiner, WD-40 e álcool isopropílico são recomendados para a remoção dessas tintas, e uma ponta plástica afiada, como um raspador de gelo ou uma espátula plástica podem ajudar nos pontos espessos de tinta. Mas cuide para não raspar muito, e não entrar em contato com o acabamento do veículo.

Outras dicas: Existe uma pasta abrasiva, conhecida como massa roxa, que também é utilizada para remover respingos de tinta da lataria do carro. A pasta deve ser mergulhada num recipiente com água, e depois passada em pedaços pequenos na lataria do veículo, retirando aos poucos a tinta respingada. No fim do processo, o carro deve ser encerado. Outra forma de remoção de tintas do veículo é o uso de querosene, mas o cheiro é horrível e muitas pessoas têm alergia. Há ainda outra forma bem simples, apesar de lenta e trabalhosa, que é a utilização de massa de calafetar vidro. Neste caso, a massa deve ser nova ou estar em boas condições de uso, e o carro deve ser bem lavado antes do procedimento.

