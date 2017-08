Francisco de Assis Barbosa lança biografia do autor Lima Barreto

Publicada pela primeira vez em 1952, A vida de Lima Barreto, de Francisco de Assis Barbosa, além de conquistar o prestigioso Prêmio Fábio Prado, teve um importante papel no ano de seu lançamento: resgatou e pôs luz na obra de Lima Barreto, injustamente esquecido desde sua morte, em 1922.

Relançada pela Autêntica Editora, a obra – que não perde em atualidade e importância – chega às livrarias no mês em que acontece a 15ª Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), evento que homenageia o escritor carioca, com debates sobre o seu papel e suas contribuições na história da literatura brasileira.

Considerada por estudiosos como o mais expressivo modelo de biografia escrito no país, A vida de Lima Barreto oferece o relato completo da trajetória de Lima Barreto, tendo como pano de fundo a história da cidade em que viveu.

Para Beatriz Resende, especialista na obra de Lima Barreto, este é um dos mais importantes estudos da vida literária brasileira no período e uma prática inovadora no gênero biografia. “A vida de Lima Barreto retrata a história da cidade do Rio de Janeiro no século XX, analisa as relações entre intelectuais e a sociedade, produz um agudo balanço da política no país e passa a influenciar decisivamente os estudos literários”, completa no prefácio.

O livro é fruto do esforço e da dedicação de Francisco de Assis Barbosa, que, após ganhar a confiança da família, resgatou os originais do escritor – deixados no guarda-comidas da casa de Todos os Santos – e organizou diversos de seus manuscritos, como os textos do Diário do hospício e do Diário íntimo.

A edição da Autêntica – a décima primeira – conta ainda com texto de orelha assinado por Rachel Valença, uma das grandes estudiosas do autor no país, que afirma: “se hoje a obra de Lima Barreto é conhecida e admirada, se atravessou cem anos sem perder a pujante atualidade, é, sem dúvida, a Francisco de Assis Barbosa que isso se deve”.

Pode-se dizer que 2017 é “o ano de Lima Barreto”, com homenagens, publicações e novos estudos sobre o autor, colocando em evidência o reconhecimento merecido do escritor carioca que deixou um legado extraordinário de uma obra que sobreviveu aos percalços de uma vida difícil e ao preconceito da sociedade.

Serviço:

A VIDA DE LIMA BARRETO (1881-1922)

Autor: Francisco de Assis Barbosa

Páginas: 432

Formato: 16 x 23 cm

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-513-0241-5

Preço: R$ 54,90

Editora: Autêntica

