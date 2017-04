França/Eleições: Macron busca apoio nas áreas rurais e promete investimentos

O candidato à presidência da França Emmanuel Macron está buscando apoio nas áreas rurais do país neste sábado, território que sua adversária, Marine Le Pen, tem feito grande progresso. As pessoas fora da região metropolitana normalmente se sentem em segundo plano, com difícil acesso a serviços públicos, telecomunicação e outras praticidades.

Em entrevista para uma rádio hoje, Macron disse que, caso eleito, seu governo vai intervir diretamente para implementar fibra óptica de alta velocidade e redes de telefonia em todo o país, caso as operadoras não consigam concluir o serviço.

"Vou dar a eles 18 meses para terminarem essas implementações, seja de fibra óptica ou 3G/4G", disse o candidato. "Se no fim desse prazo eles não tiverem concluído, o Estado vai entrar no lugar e criar essa estrutura, tudo dentro do quadro de despesas já planejado", afirmou.

Enquanto isso, a candidata Marine Le Pen ganhou um novo aliado na disputa. Nicolas Dupont-Aignan, um conservador que foi eliminado na primeira rodada de votação, firmou apoio à candidatura de Le Pen.

Dupont-Aignan teve 1,7 milhão de votos no dia 23 de abril, 4,7% do eleitorado que compareceu. O apoio, entretanto, dividiu seu partido, levando à saída de um vice-presidente, Dominique Jamet.

Jamet disse, em entrevista, que seu partido estava perdendo sua pureza ao apoiar a Frente Nacional e que a aliança entre Le Pen e Dupont-Aignan "é um casal que não me agrada".

