França tem 28% de comparecimento às urnas, abaixo de eleição passada

O Ministério do Interior da França informou que o comparecimento de eleitores às urnas no segundo turno das eleições presidenciais no País está até o momento levemente abaixo daquele registrado no último pleito, em 2012. Até o meio dia deste domingo no horário local (7h em Brasília), uma parcela de 28,23% dos eleitores havia depositado seu voto. Há cinco anos, o comparecimento até a metade do dia era de 30,66%.

Os franceses vão às urnas neste domingo para decidir quem será o presidente numa disputa de segundo turno entre o candidato independente Emmanuel Macron e a populista de extrema direita Marine Le Pen.

Macron é apontado como favorito pelas pesquisas, mas analistas consideram que um menor comparecimento às urnas tende a beneficiar Le Pen, cujos apoiadores são vistos como mais comprometidos e mais dispostos a se deslocarem para votar.

A votação se iniciou às 8h do horário local (3h em Brasília) sob a observação de 50 mil membros de forças de segurança, encarregados de impedir ataques terroristas. Projeções e os primeiros resultados oficiais devem estar disponíveis depois que as últimas urnas fecharem, a partir das 20h em Paris (15h em Brasília).

Os dois candidatos já votaram nesta manhã em Paris. Le Pen votou em Henin-Beaumont, uma pequena cidade ao norte comandada pelo seu partido, a Frente Nacional. Não houve incidentes durante a passagem da candidata pela estação de votação. Pouco antes, grupos de ativistas feministas foram detidas depois de estenderem um grande cartaz contrário à candidata de extrema direita na frente de uma igreja.

Já Macron votou na cidade costeira de Le Tourquet. O ex-ministro da economia sorriu e brincou com um cachorro ao deixar sua casa de verão na região de resort à beira-mar. Ele cumprimentou eleitores antes de entrar na estação de votação com sua esposa. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários