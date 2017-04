França, Reino Unido e EUA pedem por investigação sobre ataque químico na Síria

Estados Unidos, França e Reino Unido apresentaram uma resolução revisada na Organização das Nações Unidas (ONU), que condenaria o suposto uso de armas químicas no norte da Síria, exigindo que toas as partes forneçam rápido acesso da investigação aos locais relacionados. Esses países esperam que uma votação aconteça ainda nesta quarta-feira.

O embaixador do Reino Unido para a ONU, Matthew Rycroft, disse a repórteres que a resolução também pede para que os responsáveis pelo ataque em Khan Sheikhoun no dia 4 sejam investigados e levados à justiça.

A resolução exige que a Síria forneça planos de voo, registros e informações sobre operações aéreas conduzidas no dia 4 e nomes de comandantes do esquadrão de helicópteros, bem como acesso a bases aéreas de onde os investigadores acreditam que os ataques químicos foram lançados. Fonte: Associated Press.

