França: projeções apontam derrota de Macron em eleição para Senado

O governo do presidente francês Emmanuel Macron sofreu sua primeira derrota eleitoral neste domingo, com seus rivais conservadores dominando boa parte do Senado diante do crescente desencanto com a liderança de Macron. Parciais do Ministério do Interior indica que o Partido Republicano, de orientação conservadora, deve manter a maioria na casa, que tem 348 assentos.

Projeções de canais de televisão apontam que os Republicanos devem conseguir entre 146 e 156 vagas, acima das 142 que ocupavam na última legislatura. Já o partido de Macron deve eleger entre 20 e 30 parlamentares, abaixo da meta de 50 representantes.

O desempenho aquém do esperado do partido do presidente francês, o Em Marcha!, prejudica os planos do governo de aprovar medidas impopulares nas leis trabalhistas e outras reformas. No entendimento de Macron, tais medidas ajudariam a revigorar a economia do país. Fonte: Associated Press.

