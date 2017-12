França: Macron diz que apoiará negociações entre governo iraquiano e curdos

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o país "fará tudo" para ajudar a preservar a unidade do Iraque e o reconhecimento dos direitos dos curdos em território iraquiano por meio de novas negociações. Macron se reuniu neste sábado em Paris com o primeiro-ministro da região curda do Iraque, Nechirvan Barzani, em meio a um impasse político e militar entre a região curda do norte com governo próprio e Bagdá após um referendo de independência da região.

Em uma entrevista coletiva conjunta com Macron, Barzani disse que está "pronto para discutir" com Bagdá e concorda com um controle compartilhado entre autoridades curdas e o governo iraquiano sobre as fronteiras do Iraque com a Turquia e a Síria. No mês passado, o tribunal superior do Iraque abriu o caminho para que a região curda recuasse após o controverso referendo de independência e anulasse os resultados da votação, que teve apoio esmagador à secessão do Iraque. Fonte: Associated Press.