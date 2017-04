França: em campanha, Melenchon condena "ato criminoso" dos EUA na Síria

O candidato de extrema esquerda à Presidência da França Jean-Luc Melenchon qualificou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de lançar um ataque com mísseis na Síria como um "ato criminoso e irresponsável".

Melenchon disse em um discurso de campanha centrado em questões internacionais neste domingo que o ataque com mísseis dos EUA a uma base aérea síria foi um "erro enorme" que só aumentará as tensões. Ele diz que quer que a França se retire da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para evitar um confronto com a Rússia.

Melenchon e o candidato conservador François Fillon aparecem em terceiro lugar nas pesquisas para o primeiro turno da eleição presidencial na França, marcado para o dia 23 de abril. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários