Coletes amarelos voltam a se concentrar em Paris, mas em menor número

Manifestantes de colete amarelo estão se aglomerando em pequenos grupos em Paris e em outras regiões da França, mesmo com o movimento aparentemente perdendo força. É o sétimo final de semana consecutivo com este tipo de manifestação.

Algumas dezenas se reuniram neste sábado na avenida Champs-Elysees, palco de tumultos no início deste mês. A polícia está acompanhando atentamente, mas tanto a polícia quanto os manifestantes pareciam estar em um número muito menor do que nos fins de semana anteriores.

As manifestações têm como alvo o presidente francês Emmanuel Macron, que já cedeu a várias das demandas por alívio fiscal e outras ajudas econômicas. No entanto, muitas pessoas continuam frustradas com sua liderança pró-mercado e continuam a montar barreiras em rotatórias em todo o país.

O movimento começou em 17 de novembro como um protesto contra os impostos sobre os combustíveis e recebeu o nome da vestimenta de proteção fluorescente que os motoristas franceses devem manter em seus carros. Fonte: Associated Press.