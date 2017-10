França abre investigação terrorista após homem ter esfaqueado duas mulheres

As autoridades francesas abriram uma investigação terrorista depois que um homem esfaqueou duas mulheres em uma estação de trem no centro de Marselha. Os soldados que patrulhavam a área dispararam e mataram o suspeito, de acordo com uma porta-voz do Ministério Público de Paris, que lida com investigações de terrorismo em todo o país.

Em Marselha, o ministro do Interior da França, Gérard Collomb, afirmou que as autoridades lançaram uma investigação nacional sobre o incidente. "Esse ato pode ser terrorista, mas não podemos confirmar isso agora", disse.

O ato foi o mais recente após diversos ataques terroristas na França. Líderes do Estado Islâmico atacaram o país, orquestrando diversos incidentes em novembro de 2015 que deixaram 130 mortos em torno de Paris. Desde então, militantes do EI realizaram cerca de uma dúzia de ataques na França. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários