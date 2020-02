Four Salon comemora um ano de existência primando pela excelência e requinte para o bem estar das clientes

O maior objetivo do salão é a cliente se sentir a vontade - Fotos: Divulgação/FOUR Salon

Com ambiente diferenciado, aconchegante e sempre voltado ao bem estar e autoestima de suas clientes o espaço Four Salon comemora amanhã (12) um ano de mercado. Oferecendo serviços de maquiagem, manicure, pedicure, spa dos pés, penteados, coloração, dia da noiva, pacotes para formandas, alongamento de cílios, micropigmentação, fisioterapia dermatofuncional e estética corporal e fácil, o salão vai muito além da noção de beleza e qualidade de vida.

A ideia do salão surgiu do encontro de quatro profissionais conceituados no mercado da beleza e administração. Segundo uma das proprietárias, a empresária Claudinha Gamarra, que é cabelereira há 20 anos, o empreendimento foi pensado a partir da união da expertise de seus sócios, Renato Nunes, Rodrigo Ferst e Heru Ponce. Juntos eles planejaram um espaço amplo, requintado mas ao mesmo tempo antenado em promover a melhor experiência as suas clientes.

“Eu trabalhei em vários salões e tinha muitas clientes que me acompanhavam há mais de 20 anos, mas os colegas sempre tiveram este sonho, me convidaram para ser sócia e aceitei”, contou a empresária.

Ela destaca que o maior objetivo do salão é a cliente se sentir a vontade. “Queremos que eles se sintam a vontade, dêem opinião para que tenhamos um feedback. Elas podem dar ideias para melhorar e crescer junto, queremos que a cliente saia daqui satisfeita”, enfatizou Claudinha.

No local é possível fazer desde serviços de beleza mais simples, como penteados e manicure até micropigmentação, massagem relaxante para os pés e coloração elaborada pelos mais conceituados profissionais.

O salão conta com manobristas e um lava-jato ao lado do estabelecimento (que também pertence a Claudinha Gamarra) para que as clientes possam deixar os veículos lavando enquanto realizam os procedimentos estéticos. As clientes ainda ganham desconto de 10% as terças e quartas.

Cercado de verde e uma ampla área de convivência o salão serve ainda de ponto de encontro para confraternização de amigas e até festas que podem ser agendas com serviços especiais de belezas para as convidadas. “Nossa ideia é promover a melhor experiência a nossa clientela num espaço inovador e envolvente”, frisa Claudinha.

O salão atende de terça à sábado das 8 às 19 horas. A comemoração de um ano do empreendimento acontece amanhã a partir das 15 horas com um coquetel e música ao vivo para as convidadas. O endereço é na rua Manoel Inàcio de Souza, 417 no Jardim dos Estados.

Serviço FOUR Salon:

Endereço: R. Manoel Inácio de Souza, 417 - Jardim dos Estados, Campo Grande - MS, 79020-220

Horário: Fecha às 19:30

Telefone: (67) 3253-4017