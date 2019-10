Fotos retratam beleza de quem tem muita história para contar

A exposição faz parte das comemorações da Semana Estadual da Pessoa Idosa e também integra a campanha Rumo aos 100 anos do Asilo, que será celebrado em outubro de 2023 - Foto: Divulgação

No rosto, a expressão de sabedoria, o olhar sereno e um gesto cheio de carinho. Os 68 idosos do Asilo São João Bosco estão representados em uma exposição de fotos que acontece no Shopping Campo Grande. O objetivo é mostrar o cuidado e a atenção com que a instituição tem acolhido homens e mulheres. A exposição fica na expansão do Shopping, segundo piso, em frente ao Clube Gourmet, e segue até o dia 13 de outubro.

"Queremos com essa exposição chamar a atenção da população para o idoso e a beleza da idade, mesmo sendo os idosos acolhidos pela Instituição. O que pretendemos é desmistificar a ideia que nossos idosos são abandonados e foram jogados. No Asilo eles recebem carinho, atenção e cuidados, tanto na parte física como psicossocial", afirma a superintendente do Asilo, Cleo Shamah.

A exposição faz parte das comemorações da Semana Estadual da Pessoa Idosa e também integra a campanha Rumo aos 100 anos do Asilo, que será celebrado em outubro de 2023. "Estamos cumprindo com a nossa missão de acolher os idosos. Mesmo entre as nuvens, o sol persiste em brilhar. No Asilo São João Bosco a vida continua, com dignidade, muito amor e a certeza de que a vida vale a pena, até o último segundo", diz, emocionada.

Cleo explica que os idosos atendidos contam com serviços de nutrição, psicologia, fisioterapia, pedagogia e atividades lúdicas. De janeiro de 1960 até junho deste ano, estima-se que a entidade tenha atendido mais de 1.500 pessoas. O Asilo conta com recursos financeiros a partir de contribuições pontuais, por meio de doação autorizada por consumidores na conta de energia elétrica e de doações feitas Fundo Municipal do Idoso, através da dedução do imposto de renda.

O Asilo São João Bosco fica localizado em Campo Grande, na avenida José Nogueira Vieira, 1.900, no bairro Tiradentes.