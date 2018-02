Abre e fecha de Carnaval: confira como será o atendimento do Governo do Estado neste feriado prolongado

Com o feriado prolongado do Carnaval, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão – voltam a funcionar somente na quarta-feira (14) a partir das 13h - Fotos: Edemir Rodrigues

-Os próximos dias 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira, serão de pontos facultativos em Mato Grosso do Sul devido ao feriado de Carnaval. A quarta-feira de Cinzas (14) também será de folga no setor público estadual, mas até às 13h, devendo o expediente ser normalizado após esse horário. Isso é o que estabeleceu decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) de 12 de janeiro de 2018 – que divulgou folgas e feriados do ano todo nos setores do Executivo Estadual.

Conforme a publicação, os dirigentes dos órgãos e das entidades deverão garantir o funcionamento dos serviços essenciais como saúde e policiamento, por meio de escalas de serviço ou de plantão. Confira abaixo os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que terão horários e datas especiais de funcionamento.

Hemosul

As unidades de coleta de sangue do Hemosul em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul atendem todos os hospitais públicos e privados do Estado, e funcionarão em horário especial. Confira o horário de funcionamento da Rede Hemosul:

Campo Grande: o Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, Centro, atenderá ao público no sábado (10), das 7h às 12h; na segunda-feira (12), das 7h às 12h; e na quarta-feira (14), das 13h às 17h; no domingo (11) e na terça-feira (13) não terá expediente. O atendimento volta ao normal na quinta-feira (15).

Já a unidade de coleta da Santa Casa da Capital funcionará na segunda (12) e na quarta-feira (14) das 7h às 11h. Nos demais dias, sábado (10), domingo (11) e terça-feira (13), não haverá expediente. Na quinta-feira (15), o atendimento será normalizado.

No Hospital Regional, o atendimento para no sábado (10) e retorna na quinta-feira (15).

Dourados: Durante o feriado de Carnaval, o posto de coleta de sangue em Dourados abrirá somente no sábado (10), das 7h às 12h. O atendimento será normalizado na quinta-feira (15).

Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas: As unidades de coleta não funcionarão durante o feriado prolongado de Carnaval. Os técnicos estarão disponíveis após os dias de folga, na quinta-feira (15).

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na quarta-feira (14), a partir das 13h.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) informa que não haverá expediente na segunda-feira (12) e na terça-feira (13). No dia 14 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas, as agências do órgão funcionarão em horário diferenciado, conforme a tabela abaixo.

Horário de Funcionamento do Detran-MS no dia 14/02 – quarta-feira de Cinzas AGÊNCIA HORÁRIO Suzana Lopes Sgobbi – Shopping Campo Grande 13 às 22h Fácil – Shopping Bosque dos Ipês 13 às 22h Geraldo Garcia – Pátio Central 13 às 18h Sindicato dos Despachantes 13 às 18h Fáceis – Aero Rancho, Coronel Antonino e Guaicurus 13 às 16h Sindicato dos CFCs Não terá atendimento Detran-Sede, MS 080, KM 10, saída para Rochedo Não terá atendimento Interior Não terá atendimento

O atendimento volta ao normal na quinta-feira (15). Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com o órgão pelos telefones 3368-0500, no interior, ou 154, na Capital.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado do Carnaval, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão – voltam a funcionar somente na quarta-feira (14) a partir das 13h.