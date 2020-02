Com apoio do Governo do Estado, abertura do 7° PiraFolia reúne mais de 8 mil pessoas

Piraputanga (MS) – Mais de oito mil pessoas estiveram no 7° Pirafolia em Piraputanga no último sábado (22). A festa é realizada pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Com duração de três dias, a abertura da folia contou com a participação da diretora-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Mara Caseiro.

“O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, nos deram a missão de estarmos aqui representando eles hoje, já que o Governo do Estado é parceiro dessa festa linda, através da Fundação de Cultura”, falou Mara Caseiro.

No palco do 7° PiraFolia também estavam o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Humberto Torres e os vereadores Renato Amorim e Youssef Saliba. “Há oito anos temos esse projeto de levar entretenimento e alegria às pessoas de Aquidauana, Piraputanga e região. Não é fácil, mas com a parceria do Governo do Estado e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul temos tido sucesso”, afirmou Saliba.

Na noite de sábado, a atração principal foi a Banda Lilás que animou o público até às 2h. Além de shows musicais, o evento também possui praça de alimentação e brinquedos para crianças. “É uma festa para todos, adultos, jovens e crianças. Além do lazer, o 7° PiraFolia também movimenta a economia local”, destacou o prefeito.

Tavane Ferraresi- Fundação de Cultura de MS – FCMS

Fotos: Ricardo Gomes