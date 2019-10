Fotógrafo campo-grandense realiza cobertura de desfile que homenageia pioneiras da aviação

As imagens conceituais apresentam os looks em torno de uma alfaiataria muito bem amarrada em peças com shapes fortes, assim como as mulheres representadas - Foto: Divulgação/Assessoria

A marca mineira Skazi apresentou sua coleção Winter 20 inspirada em três mulheres pioneiras do universo da aviação.

Amelia Earhart, considerada a primeira aviadora mulher a cruzar o Atlântico de avião, em 1937; Neerja Bhanot, 22 anos, comissária Indiana da companhia aérea Pan American World Airways, que entregou a sua vida para salvar passageiros de um atentado terrorista, em 5 de setembro de 1986; E por fim, a Major Karla Lessa, que impressionou o Brasil com suas manobras aéreas que salvaram vidas na tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019. Elas representam toda a força, superação, determinação e empoderamento, além do lado do cuidado, empatia e amor ao próximo, que é tão forte nas histórias das três.

Para registrar um desfile tão icônico e uma coleção tão cheia de significados, o fotógrafo campo-grandense esteve em BH no dia 22 de outubro, na pista de pouso do Aeroporto da Pampulha, local do evento. As imagens conceituais apresentam os looks em torno de uma alfaiataria muito bem amarrada em peças com shapes fortes, assim como as mulheres representadas.

Cores e inspiração

A cartela de cores ficou por conta do preto, branco, verde oliva, caramel e vermelho. Já as apostas para a estação são as parkas – como peça statement - shapes volumosos e recortes.

Os movimentos de empoderamento e a herança deixada por Amelia, Neerja e Karla inspiram as mulheres a desbravarem caminhos cada vez maiores, desafiando limites e ganhando mais espaço na sociedade. “Esta coleção reforça que a figura feminina esteve e sempre estará presente em qualquer manifestação cultural. Na aviação não seria diferente.”, comenta Eduardo Amarante, director- criativo da Skazi.

“A ideia de fazer o desfile em um aeroporto em Minas Gerais surgiu da Skazi querer explorar uma mulher empoderada, guerreira e que está sempre conectada com o mundo afora. A ideia foi tão interessante que abracei esta ideia de primeira” enfatiza Vander Martins, diretor-geral da marca.