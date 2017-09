Fotodepilação para homens: conheça os 7 maiores benefícios

Os procedimentos estéticos disponíveis nos dias de hoje contam com uma vasta gama de recursos tecnológicos e funções inovadoras. Entre os que estão ganhando destaque atualmente, podemos citar a fotodepilação, substituindo a remoção de pelos feita por lâminas, ceras depiladoras ou cremes especiais. E por incrível que pareça, não são só as mulheres que buscam esse método: temos visto uma grande procura da fotodepilação para homens também.

“Ganhando cada vez mais espaço como um dos principais consumidores desse método, os homens estão procurando depilar várias regiões do corpo ao perceberem que, de fato, o tratamento funciona e proporciona uma série de benefícios”, é que explica Maria Muniz, proprietária da Depyl Action do Shopping Campo Grande.

A fotodepilação consiste em um tratamento que funciona a partir da fototecnologia. Em outras palavras, trata-se de um método de emissão de luz em frequências e comprimentos de onda específicos, caracterizando aquilo que chamamos de Luz Intensa Pulsada (IPL, em inglês).

A Luz Intensa Pulsada é efetuada a partir de um aparelho próprio para este fim, manuseado por um profissional preparado para o serviço. Os pulsos são homogêneos e uniformes, atingindo o pelo e o bulbo.

Vale salientar que fotodepilação não é a mesma coisa que depilação a laser, como muitas pessoas confundem. A depilação a laser possui outras formas de atuação, diferentes da fotodepilação por Luz Intensa Pulsada, sendo que esta garante uma série de benefícios nunca vistos antes. Confira a seguir!

Os 7 maiores benefícios da fotodepilação para homens

1. É um procedimento praticamente indolor

2. Combate a previne a foliculite

3. Abrange diversas regiões do corpo

4. É eficaz em quase todos os tons de pele

5. Aumenta a produção de colágeno e de elastina

6. É mais acessível financeiramente

7. Proporciona, de fato, resultados satisfatórios

Muitos homens, ao iniciarem algum tipo de tratamento, acabam ficando com receio de estarem investindo em algo sem retorno. Isso também envolve os procedimentos em clínicas estéticas, mas eles acabam se surpreendendo com os resultados da fotodepilação.

A depilação masculina é algo cada vez mais recorrente nos tempos de hoje. Esse tabu de que homens não se depilam foi combatido ao longo do tempo e hoje, felizmente, é visto como algo muito mais natural. Afinal, os homens também podem se cuidar!

E é para ajudar nisso que a fotodepilação para eles entra em ação. Com seu método de atuação preciso e seguro, todos os homens que buscam o procedimento saem felizes da clínica de estética, ainda mais com tantos benefícios percebidos a curto e longo prazo.

No entanto, vale lembrar que, para que tudo ocorra bem, um profissional capacitado e bem preparado deve ser prioridade no assunto. Dessa forma, o procedimento será efetuado com máxima eficácia!

