Fórum reúne diretores de Institutos Fecomércio em Bonito

Teve início o 9º Fórum Nacional de Dirigentes de Institutos Fecomércio, realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS, no auditório do Sebrae-MS em Bonito.

A abertura foi conduzida pelo presidente do IPF/MS, Edison Araújo. Quem deu as boas-vindas ao público foi a presidente do Fórum e diretora-executiva do Instituto Fecomércio-DF, Elizabet Garcia Campos. Foi o primeiro IF criado no País e completará 21 anos em setembro.

Na sequência, quem falou foi Jaime Verruck - Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Ao longo do dia haverá várias palestras e momentos interativos com foco na troca de experiência, avaliação do cenário econômico e identificação de oportunidades. A programação segue até o fim da manhã desta quinta-feira, 20.

O evento conta com participação de representantes da CNC (Confederação Nacion do Comércio de Bens e Turismo) e dos IFs de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal, Pernambuco, Tocantins, Paraná e Ceará. Também estão presentes lideranças de sindicatos da base Fecomércio.

Confira a programação:

9h - Boas Vindas:

Presidente do Fórum e Diretora Executiva do IF/DF

9h10 - Abertura: Edison Ferreira de Araújo

Presidente do IPF/MS e da Fecomércio/MS

Palestra: Economia de MS e suas Potencialidades;

Jaime Verruck - Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar.



10h – Palestra: "Metodologias de Projeções e Tendências 2017"

Fábio Bentes – Economista Sênior CNC



11h – Palavra aberta dos Presidentes e Superintendentes das Federações



14h30 – Apresentação: Possibilidade de Angariar Recursos Financeiros para os Institutos por Meio do

Programa SEBRAETEC.

Alexandra Bramatti – Diretora Executiva IF/TO



15h30 - Momento Interativo



16h – Apresentação: Projeto Caminho do Emprego: Uma Estratégia para o Fortalecimento do Empreendedorismo Local.

Eliane Barcelar – Supervisora de Pesquisa do IF/DF



17h – Palestra: Inovar e Empreender: Startups.

Leandra Costa – Living Lab/SEBRAE – MS



18h – Encerramento



20/4/2017 – Quinta-feira



8h30– Apresentação: Impactos e Tendências: Utilização da Matriz Insumo-Produto e de Métodos de Projeção.

Daniela Teixeira Dias - Economista e Gestora do IPF/MS



9h15 – Apresentação: Projetos Desenvolvidos pelo IF em Pernambuco e o Impacto em Mídia no ano de 2016.

Brena Castelo Branco - Diretora Executiva do IF/PE



10h30– Apresentação: Projeto IF de Bem com a Vida. Investindo na Qualidade de Vida dos Colaboradores.

Elizabet Garcia Campos – Diretora Executiva do IF/DF

11h15 – Estratégias Inovadoras para o Fortalecimento do Fórum Nacional de Dirigentes de Institutos Fecomércio

12h- Discussão Coletiva

