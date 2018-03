Fórum Mundial da Água tem inscrições com preço mais baixo até segunda-feira

Os interessados em fazer inscrições com preço mais baixo para o 8º Fórum Mundial da Água, marcado para 17 a 23 de março, em Brasília, tem até segunda-feira (5) para se candidatar. Esse será o último dia de venda do segundo lote de inscrições. Segundo a organização do evento, depois desse prazo, os ingressos, para maior encontro sobre água do planeta, custarão o preço normal e poderão inclusive ser comprados durante os dias do fórum.

As adesões podem ser feitas pelo site oficial do evento. Mais de dez chefes de estado e de governo devem vir a Brasília. Até agora, mais de 7,5 mil pessoas de 150 países como Austrália, Bélgica, Indonésia, Argentina, Canadá, Moçambique, China, Dinamarca, Japão, França, já confirmaram presença.

Além de 300 sessões temáticas que trarão para Brasília os maiores especialistas sobre o tema da água, na edição brasileira, umas das novidades será a Vila Cidadã, um espaço de entretenimento e educação gratuito e aberto à população. A expectativa é que 45 mil pessoas circulem pelo fórum,