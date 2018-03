Fórum Mundial da Água prorroga segundo lote de inscrições até segunda-feira

O segundo lote de inscrições para o 8º Fórum Mundial da Água foi prorrogado até a próxima segunda-feira (5).

Os registros podem ser feitos no site do evento. Depois desse prazo, os ingressos custarão o preço normal e poderão ser comprados inclusive durante os dias do fórum. Segundo a organização do fórum, mais de 7,5 mil pessoas de 150 países já confirmaram presença no encontro.

O 8º Fórum Mundial da Água vai do dia 18 ao dia 23 deste mês, em Brasília. Contando com a Vila Cidadã, um espaço de entretenimento e educação gratuito e aberto a toda a população, deverão circular pelo fórum cerca de 45 mil pessoas. Mais de 10 chefes de Estado e de governo deverão participar do evento, que reunirá representantes de governos, empresas, organizações não governamentais, academias e entidades da sociedade civil.



O Brasil é o primeiro país do Hemisfério Sul a sediar uma edição do Fórum Mundial da Água. O fórum terá mais de 300 sessões temáticas e trará para Brasília os maiores especialistas sobre o tema da água. Na agenda, estão incluídos debates relativos a mulheres, indígenas, diversidade, rios urbanos, agricultura familiar, áreas úmidas, saneamento, mudanças climáticas e energia, entre outros.

O 8º Fórum Mundial da Água é organizado no Brasil pelo Conselho Mundial da Água, pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela Agência Nacional de Águas (ANA), e pelo governo do Distrito Federal, representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

As sete edições anteriores foram realizadas em Marrakesh (Marrocos, 1997), Haia (Holanda, 2000), Kyoto (Japão, 2003), Cidade do México (México, 2006), Istambul (Turquia, 2009), Marselha (França, 2012) e Gyeongju e Daegu (Coreia do Sul, 2015).