Fórum Estadual do Terceiro Setor mostra novos caminhos para financiamentos

Com realização do 1º Fórum Estadual do Terceiro Setor, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), espera estimular a sustentabilidade das entidades que prestam serviços à sociedade.

A secretária da pasta, Elisa Cleia Nobre acredita que esse é um grande avanço.

Elisa explica que o Governo do Estado vem dando todo o suporte as entidades do terceiro setor, inclusive com aumento no percentual de repasse.

O terceiro setor consiste em um amplo e diversificado conjunto de instituições como fundações, associações comunitárias, entidades filantrópicas entre outras, e recebe esse nome, por fazer menção a uma linha após os governos (municipais, estaduais ou federal), e empresas do setor privado.