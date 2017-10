Fórum de secretários de desenvolvimento econômico realiza oficina técnica em Campo Grande

Representantes de municípios que integram o Fórum Estadual dos Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul estiveram reunidos na última segunda-feira (16) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc) em oficina técnica que discutiu o desenvolvimento econômico sustentável, a geração de emprego e renda e a preparação uma carta única com políticas públicas de desenvolvimento os municípios do Estado.

Durante o encontro, os secretários iniciaram também discussões para a formatação de proposta para as atividades do Fórum nos próximos meses. Os debates foram coordenados pelo consultor Jeconias Júnior, contratado pelo Sebrae para realizar esse trabalho.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, Luiz Fernando Buainain, coordenador do grupo, o workshop foi importante para alicerçar ainda mais a troca de experiências entre os municípios reafirmando o compromisso das cidades da região centro do Estado em apresentar no Fórum Estadual um documento que reflita as necessidades dos municípios. “A oficina também foi um momento importante para que fossem discutidas sugestões que possam ser usadas em diversas regiões”, disse Buainain.

Diretrizes

O consultor Jeconias Junior destacou a relevância de um processo de planejamento estratégico, levantando pontos fortes e fracos em cada município, sob o ponto de vista das secretarias de Desenvolvimento Econômico. “Discutimos um modelo de planejamento e articulação regional para o Fórum, que vai subsidiar no futuro uma carta dos municípios a ser entregue aos candidatos a governador do Estado e que estabelece diretrizes municipais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o consultor Jeconias Júnior.

Conforme a analista técnica para políticas públicas do Sebrae/MS, Márcia Gonzaga Rocha o papel do Sebrae nesse processo é oferecer o suporte necessário para que o Fórum Estadual avance com segurança para elaboração de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento integrado de todas as regiões do Estado. “Estamos pensando no desenvolvimento dos diversos setores da economia que já estão em expansão, oferecendo as soluções não apenas em relação às políticas públicas, mas também aos pequenos negócios nos municípios”, declarou Márcia Rocha.

A próxima reunião do Fórum da Região Centro será realizada em Terenos, seguindo um rodízio entre os municípios integrantes. Essa reunião está agendada para o dia 29 de janeiro de 2018, às 14h em Terenos.

“Estamos focados no desenvolvimento regional do nosso Estado”, disse o coordenador estadual do Fórum, Renato Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico de Corumbá. Para ele, desenvolvendo as microrregiões “estaremos colaborando para o desenvolvimento econômico sustentável, gerando emprego e renda, traçando um cenário de cada região para preparar uma carta única com políticas públicas de desenvolvimento bem definidas para Mato Grosso do Sul”, completou Renato Lima.