Fórum de Governadores: Plano de recuperação fiscal deverá ser elaborado em 30 dias

Campo Grande (MS) – Participando do Fórum de Governadores, no Palácio do Buriti, em Brasília, nesta terça-feira, dia 26, o governador Reinaldo Azambuja explicou que uma das principais propostas apresentadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é a de que o governo federal irá elabora um plano de recuperação fiscal dos estados em 30 dias. Porém, o texto ainda precisará ser apreciado pelo Congresso Nacional.

A partilha da cessão onerosa, que trata de recurso oriundos da exploração de petróleo E também fortaleceria as finanças estaduais, também foi pauta do encontro.

Além do prazo para o plano de recuperação fiscal, governadores ouviram um pedido de apoio para a reforma previdenciária.

A expectativa, segundo os governadores, é que tanto a proposta de recuperação fiscal, quanto a de reforma da Previdência sejam aprovados até o começo do próximo semestre.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)