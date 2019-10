Fórum de Coronel Sapucaia recebe até dia 7 inscrições de processo seletivo para estagiários em Direito

O estágio terá validade de um ano - Arquivo

O Fórum de Coronel Sapucaia encerra na próxima segunda-feira (7) o prazo de inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Direito. As inscrições podem ser feitas na secretaria da comarca, das 13 às 19 horas.

Serão aceitas as inscrições de estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares, do primeiro ao antepenúltimo semestre. A prova será realizada no dia 19 de outubro, das 8h30 às 11h30, na comarca de Coronel Sapucaia, em local a ser divulgado por edital afixado no átrio do Fórum em até cinco dias antes da realização da prova.

A prova será composta por 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Direito. O gabarito da prova objetiva será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização da prova, e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 28 de outubro.

O exercício do estágio terá validade de um ano. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.