Fórum de Cidades Digitais em Campo Grande tem 30 municípios inscritos

Encontro nesta quinta reúne prefeitos vereadores e gestores públicos para tratar de melhorias nos serviços públicos com tecnologia

Representantes de 30 municípios estão inscritos para o Fórum de Cidades Digitais que acontece em Campo Grande nesta quinta-feira (25), evento promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Campo de Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec). São prefeitos, secretários municipais, servidores públicos e vereadores, interessados em conhecer como melhorar os processos internos e o atendimento à população através de investimentos nas Tecnologias da Informação e Comunicação.

Em pauta no encontro, tecnologias para controle de gestão, comunicação e aumento de arrecadação dos municípios. O diretor presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, destaca a importância do Fórum para fomentar a modernização dos municípios do estado. “Promove a troca de experiências e facilita o acesso a diversas inovações de mercado”.

O Fórum também traz modelos em andamento nos municípios e as políticas públicas do Governo do Mato Grosso do Sul, com a participação do assessor técnico da Secretaria da Fazenda, Gustavo Nantes Gualberto, que apresenta o MS Digital e a Virtualização de Processos. Ambos os projetos focam na transformação digital do Estado e podem impactar positivamente na informatização dos municípios.

As inscrições para o I Fórum de Cidades Digitais em Campo Grande são gratuitas para servidores públicos e podem ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br. O evento tem o patrocínio ouro da 1DOC, GOVBR, Inovadora Sistemas, CTMGEO e InnovaCity; prata da DIGIX e bronze da AZ Tecnologia em Gestão e da Multiway – Solução em Conectividade, além do apoio da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul), Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática (ABEPREST), Hotéis Deville Prime, Ibis, Novotel Campo Grande, Manura Churrascaria e Cozinha Árabe e do Canal Gerência Pública.

Serviço:

I Fórum de Cidades Digitais do Centro do Mato Grosso Sul

25 de abril, em Campo Grande

Local: Auditório Museu Dom Bosco | Av. Afonso Pena, 7000. Cidade Jardim

Inscrições gratuitas para servidores públicos, academia e entidades

http://forum.redecidadedigital.com.br

Informações pelo forum@redecidadedigital.com.br ou pelo (41)3015-6812

­­