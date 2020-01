Fórum abre na próxima semana inscrição para contratar estagiários em Direito

O exercício do estágio terá validade de um ano - Ilustração

O fórum de Batayporã, cidade a 311 quilômetros de Campo Grade, vai abrir na próxima segunda-feira (27) o prazo para inscrições no processo para seleção de estagiários em Direito. As inscrições deverão ser feitas na secretaria do foro, das 12 às 18 horas.

As provas serão realizadas no dia 8 de março, das 8 às 12 horas, na Escola Estadual Jan Antonin Bata, na Rua Isaias Inácio de Almeida, 736. A prova conterá uma redação, 40 questões de Direito; e 10 questões de Língua Portuguesa.

O gabarito será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização das provas e a listagem com o nome e a pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 23 de março.

O exercício do estágio terá validade de um ano. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.