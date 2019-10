Fortes chuvas são registradas nas regiões leste e nordeste do Japão

Funcionários da Agência de Meteorologia do Japão disseram que chuvas torrenciais estão ocorrendo na província de Chiba, a leste de Tóquio. Chuvas fortes com trovoadas deverão desabar nas partes leste e nordeste do Japão até sábado (26) de manhã.

Os funcionários estão recomendando as pessoas que se encontram nas áreas com possibilidade de serem afetadas a estarem atentas para deslizamentos de terra e inundações, especialmente nas áreas gravemente atingidas pelos tufões anteriores.

A Agência de Meteorologia informou que um sistema de baixa pressão está fazendo com que as condições atmosféricas se tornem instáveis em amplas áreas da região de Kanto até a região de Tohoku.

Na cidade de Ichihara, província de Chiba, as precipitações durante um período de 12h até as 16h desta sexta-feira chegaram a 283 milímetros, ou mais que o volume médio de chuvas que cai no mês de outubro na região.