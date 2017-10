Forte tufão atinge costa sul do Japão, diz rede de TV

Um forte tufão atingiu a costa sul do Japão na madrugada da segunda-feira (horário local) e estava se deslocando rapidamente para nordeste, segundo a rede de TV CNN. A Associated Press disse que autoridades emitiram alertas de enchentes e deslizamentos de terra e avisos para milhares de moradores de áreas centrais, do oeste do país e da região de Tóquio deixarem suas residências antes da tempestade.

O tufão atrasou a contagem de votos das eleições para a Câmara Baixa em áreas do oeste do Japão neste domingo.

O serviço de alguns trens-bala e de outros trens foi suspenso em áreas centrais do país, e trechos de estradas foram fechados por causa da possibilidade de alagamentos. Dezenas de voos domésticos foram cancelados neste domingo no Aeroporto Internacional de Chubu, e mais cancelamentos estavam previstos para a segunda-feira. Fonte: Associated Press.