Forte terremoto é sentido na Cidade do México

Um forte terremoto atingiu o México nesta tarde, sendo sentido na capital do país. De acordo com o serviço sísmico mexicano, o tremor teve magnitude 6,8, já o Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto foi de 7,1 graus, com origem no estado de Puebla.

Ainda não há informações sobre danos e possíveis feridos, apenas relatos de pessoas esvaziando prédios e se direcionando a ruas e avenidas. Imagens mostram paredes e objetos sendo agitados.

Mais cedo, treinamentos para terremotos foram feitos em diversos edifícios mexicanos, devido ao aniversário de 32 anos do terremoto de 1985, que causou severos danos à Cidade do México. (Equipe AE)

