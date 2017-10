Forte chuva provoca alagamentos em São Paulo e rodovias da Região Metropolitana

A chuva que atingiu a maior parte da capital paulista entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira, 26, provocou alagamentos e deixou o trânsito ainda mais lento do que o normal no começo desta quinta-feira, 26. Uma pancada mais forte, acompanhada de raios e trovões, manteve o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura em estado de atenção das 5h17 às 6h50.

A chuva deu uma trégua por volta das 7 horas, mas a meteorologia ainda alerta para a possibilidade de novas pancadas durante o dia.

Pontos de acúmulo de água bloquearam parte das faixas em várias vias da cidade, em especial na zona norte, área central, bairros do Bom Retiro, Barra Funda e entorno da Radial Leste. As marginais dos rios Tietê e Pinheiros não tiveram bloqueios. O CGE monitora os principais alagamentos em tempo real.

Estradas

Na Rodovia Régis Bittencourt, um trecho inundado reduziu a velocidade na altura do Shopping de Taboão da Serra, no sentido capital. A maioria das rodovias da Região Metropolitana tem pistas molhadas, baixa visibilidade e congestionamentos na chegada a São Paulo. Por volta das 8 horas, a situação era mais complicada nas rodovias Anchieta, Raposo Tavares, Ayrton Senna e Castelo Branco.

Transporte

Uma falha de energia elétrica provocou atrasos na Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) desde o início do dia. O problema reduziu a velocidade entre as estações Luz e Francisco Morato. Ônibus foram acionados através do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) para aliviar a superlotação das estações.

Também houve uma falha em equipamentos de via na Linha 9-Esmeralda da CPTM, entre as estações Ceasa e Hebraica-Rebouças. O problema foi resolvido por volta das 7h30.