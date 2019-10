Chuva alaga residências e deixa sujeira em Coxim

Pelo menos três residências foram alagadas pela água da chuva - Foto: Coxim Agora

A semana começou com muita chuva no estado. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para esta segunda-feira (21), foi de formação de nuvens por conta do calor e umidade. Em Coxim, a chuva alagou casas e deixou muita sujeira na cidade.

Vídeo gravado por moradora mostra a forte correnteza entrando nos comércios. “Lá em casa desabou tudo”, completa.

Veja o vídeo:

Segundo o site Coxim Agora, a Defesa Civil do município informou que a chuva despejou 46,6 mm de água em menos de 40 minutos. Além da enxurrada que descia pelas ruas e avenidas, uma grande quantidade de pedras, lascas de madeira e galhos de árvores ficaram espalhados em diversos locais.

Pelo menos três residências foram alagadas pela água da chuva.