Fortaleza abre ciclo carnavalesco nesta sexta-feira

O bloco Luxo da Aldeia abre, na noite desta sexta-feira (12), o ciclo carnavalesco deste ano em Fortaleza. A cidade antecipa-se ao calendário e inaugura a folia com o Luxo da Aldeia, que animará a Praça do Ferreira, no centro, com repertório formado por composições de artistas cearenses.

Ao todo, 56 blocos fazem parte da programação carnavalesca, que se espalha por 10 polos em diferentes pontos da capital. Com o tema Iracema Meu Amor, em alusão à personagem criada pelo escritor cearense José de Alencar, o ciclo carnavalesco homenageia o bloco Periquito da Madame, criado em 1980 e que estimulou a cultura do pré-carnaval em Fortaleza.

“Este será o carnaval do respeito, da diversidade e da tolerância, espalhando mais amor e gentileza por Fortaleza”, diz o secretário da Cultura da cidade, Evaldo Lima. A pasta investiu R$ 550 mil em edital público de apoio aos blocos de rua e R$ 916 mil nas 38 agremiações que desfilam na Avenida Domingos Olímpio durante o carnaval.

Repetindo o modelo do ano passado, o evento conta ainda com patrocínio da iniciativa privada. O ciclo carnavalesco vai abranger também os quatro dias de carnaval, terminando somente no dia 13 de fevereiro.