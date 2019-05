Fort Atacadista presta homenagem ao 'Dia das Mães'

O ato aconteceu na entrada da loja do bairro Vila Rica - Foto: Divulgação

O 'Dia das Mães' é comemorado amanhã (12), mas o Fort Atacadista em mais um ato de reconhecimento a essas mulheres que tanto fazem, preparou uma homenagem que emocionou a todas as mães que estiveram em uma de suas lojas neste sábado (11).

O grupo de colaboradores do Fort Atacadista do bairro Vila Rica, organizou a homenagem inspirados na fundadora do Grupo Pereira, Hiltrudes Pereira, conhecida como Dona Trudes, matriarca da família Pereira. Confira o video:

Dona Trudes tem uma trajetória de sucesso no varejo brasileiro. Ano passado ganhou o prêmio 'Mulheres que Inspiram no Varejo', reconhecimento da Dove e da Abras – Associação Brasileira de Supermercados para a mulher que mais faz a diferença no varejo brasileiro pela sua história e trajetória.