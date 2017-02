Fort Atacadista da Ernesto Geisel fecha na quinta para reinauguração na sexta

O Fort Atacadista da avenida Ernesto Geisel será reinaugurado na sexta-feira (10), às 9h, com um layout mais moderno, ar-condicionado, mix de produtos avançados, piso tratado, iluminação com lâmpadas LED e novas geladeiras e ilhas de refrigeração. Por conta disso, a unidade estará fechada durante toda a quinta-feira (9).

De acordo com Gustavo Desidério, gerente regional dos atacados Fort Atacadista, o espaço foi compactado para garantir mais conforto aos clientes. “Preparamos uma grande estrutura mercadológica com produtos saudáveis e direcionados ao bem-estar do consumidor”, explica.

Atualmente, 150 pessoas trabalham no Fort Atacadista da avenida Ernesto Geisel, que tem circulação diária de cerca de três mil clientes. Compras podem ser feitas no local de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.

São aceitos cartões de débito, cartão de crédito Compcard e tickets alimentação Alelo, Sodexo, Good Card e Brasil Card.

SERVIÇO- Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Cohafama

Fort Atacadista - O Fort Atacadista é a bandeira de atacarejo do Grupo Pereira, que comercializa produtos alimentícios e não alimentícios para os clientes profissionais do mercado da alimentação fora do lar como os donos de restaurantes, as pizzarias, os bares, as lanchonetes e os mercados, e os consumidores finais, que buscam ter uma maior economia em suas compras de abastecimento e de reposição.

Nos últimos anos, a rede, que conta com 22 lojas em diversos estados brasileiros, foi uma das que mais cresceu no segmento, sempre apresentando lojas completas e atrativas, além de um sortimento eficiente e que contempla os hábitos de consumo para que o comerciante e as grandes famílias encontrem tudo o que precisam num só lugar. São 15 lojas em Santa Catarina, quatro unidades em Mato Grosso do Sul, duas em Mato Grosso e uma no Distrito Federal.

