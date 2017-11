Fort Atacadista conquista o prêmio de afinidade em três regiões na categoria 'Supermercados'

Fort Atacadista foi o mais lembrado e preferido pelo público em 3 regiões catarinenses: Grande Florianópolis, Foz do Itajaí e Região Norte - Divulgação

Na noite da última terça-feira (28) foram anunciados os grandes vencedores do Prêmio IMPAR (Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional), durante cerimônia realizada no Square Corporate, em Florianópolis. Na categoria "Supermercados", o Fort Atacadista foi o mais lembrado e preferido pelo público em 3 regiões catarinenses: Grande Florianópolis, Foz do Itajaí e Região Norte.

O diferencial do prêmio IMPAR é o índice de afinidade, resultado do cruzamento de duas variáveis: lembrança + preferência do público. O Prêmio IMPAR é uma promoção da RICTV Record, com realização do Ibope Inteligência.

Para o Fort Atacadista, que possui 17 unidades em Santa Catarina, sendo a mais recente inaugurada em agosto no município de Porto Belo, o prêmio é um importante reconhecimento pelo trabalho árduo que vem sendo realizado no estado pelo Grupo Pereira.

A PESQUISA



Entre os dias 17 de agosto e 3 de setembro, o instituto ouviu 910 pessoas em 15 cidades catarinenses: Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Navegantes, Palhoça, São José, São Francisco do Sul, Tubarão e Xanxerê.

As mulheres foram maioria entre os entrevistados: 51,78% do total. Na divisão por poder aquisitivo, representantes das classes A e B participaram com 37,93% das respostas, atrás da classe C com 50,2% e à frente de D e E, que somaram 11,87%. Entre as faixas etárias, a de 25 a 34 anos teve o maior índice de participação, com 20,75%. As restantes não ficaram muito atrás, girando entre os 11% e 19% – exceto a faixa 16-17 anos, que contribui com 3,83% das respostas.