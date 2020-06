Fort Atacadista confirma inauguração de próximas lojas em Santa Catarina

Com a nova loja, o Grupo Pereira, que administra a bandeira Fort Atacadista, passou à marca de 78 unidades de negócios no País - Foto: Divulgação/Assessoria

Rede líder no segmento atacarejo no sul do Brasil, o Fort Atacadista confirmou para este ano a abertura de quatro novas lojas somente em Santa Catarina. As próximas lojas, algumas com obras já em fases avançadas, serão inauguradas em Balneário Camboriú, Florianópolis, Blumenau e Navegantes nos meses de julho, setembro, outubro e novembro, respectivamente. As datas precisas do início das operações serão divulgadas posteriormente. Com as quatro novas lojas serão gerados mais de 700 empregos diretos.

Na última semana, a rede Fort abriu as portas da sua 40a loja, em São Bento do Sul, no planalto norte catarinense, com investimento de R$ 30 milhões. Com a nova loja, o Grupo Pereira, que administra a bandeira Fort Atacadista, passou à marca de 78 unidades de negócios no País.

O Grupo também conquistou um novo feito: no Ranking Abras/SuperHiper 2020, o maior estudo do setor supermercadista do Brasil, divulgado na última semana. O Grupo Pereira ficou em 5º lugar, com receita bruta de R$ 7,2 bilhões em 2019 e crescimento de16,2%. O ranking é elaborado pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercado (ABRAS) em parceria com a Nielsen.

Para 2020, o Grupo, presente nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e no Distrito Federal, estima investimento na ordem de R$ 240 milhões. “Mesmo diante a pandemia nós mantivemos todo o investimento previsto para este ano, sendo a maior parte dele em Santa Catarina, onde começamos no varejo”, explica João Pereira, vice-presidente comercial do Grupo Pereira.