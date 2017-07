Formandas do curso de Costura e Reparos da Funsat comemoram a qualificação profissional

As formandas do curso de Costura e Reformas em Geral, realizado na Incubadora Mário Covas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) comemoram mais essa qualificação profissional que vai ajudar na renda familiar e esperam ter novas oportunidades de trabalho. O curso gratuito é oferece material didático e especifico para aulas práticas, com carga horária de 51 horas aula.

De acordo com Bruno Rossato, gerente da Incubadora de Negócios no bairro Mário Covas, o curso foi uma oportunidade para as moradoras do bairro e região buscarem novos conhecimentos. “É importante essa parceria com da Funsat e nossa expectativa é de realizarmos novas parcerias que vão contribuir para aumentar a renda das alunas”, frisou.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco comemorou mais uma turma formada através da Funsat. “Este é o nosso objetivo realizar cursos através da Coordenadoria de Educação Profissional, dando chance para moradores de diversas regiões aprenderem uma nova profissão e garantir emprego e renda”, destacou.

Aos 46 anos, Iara José da Silva, que é moradora do Jardim Balsamo, declarou que foi a primeira vez que manuseou uma máquina de costura e se apaixonou pelo curso. “Não vou parar de costurar, aprendi a fazer viés, colocar zíper entre outros detalhes nas roupas, este foi meu primeiro curso de costura eu não conhecia nada de máquina de costura. O curso foi muito produtivo, maravilhoso”, acrescentou.

Já Joana da Silva, 39 anos, moradora do Jardim Macaúba, revelou que está costurando em casa e conseguindo clientes com pequenos consertos de roupas. “Já estou garantindo minha renda extra e estou começando atendendo meus vizinhos”, observou Joana. Ao finalizar o curso, Joana fez questão de agradecer a professora pelo empenho e pelo curso que vai ajudá-la em uma nova profissão.

