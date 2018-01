Formação de governo na Alemanha é positivo para futuro da Europa, diz França

Os sociais-democratas ainda devem votar se apoiam as diretrizes acertadas no acordo firmado hoje para que iniciem as negociações efetivas da coalizão - Foto: Getty Images

O governo da França recebeu de forma positiva a notícia de que líderes do bloco conservador, de Merkel, fecharam um acordo preliminar com o Partido Social-Democrata (SPD, pela sigla em alemão), de centro-esquerda, para seguir adiante com negociações para a formação de um governo de coalizão.

Após reunião de gabinete em Paris, o porta-voz do governo francês, Benjamin Griveaux, afirmou que o acordo, se apoiado definitivamente pelos sociais-democratas em um congresso do partido no dia 21 de janeiro, "é bom para a Alemanha, bom para a França e bom para a Europa."

Ele destacou que o acordo é "um elemento importante para a estabilidade e o futuro da Europa", especialmente nas próximas discussões e esforços do bloco comum em relação a imigração, economia e questões financeiras.

Os sociais-democratas ainda devem votar se apoiam as diretrizes acertadas no acordo firmado hoje para que iniciem as negociações efetivas da coalizão. Caso isso ocorra, Merkel finalmente poderá seguir junto do presidente francês, Emmanuel Macron, nos planos para a reforma da zona do euro, sem o impedimento de questões políticas domésticas.