Ford mostra como dirigir ao lado de caminhões e ônibus nas estradas

Com a proximidade do feriado de Carnaval, muitas famílias planejam viajar e as estradas brasileiras têm um aumento considerável no movimento de veículos. Nos roteiros, há diferentes tipos e condições de rodovias e a prioridade número um deve ser? a segurança, respeitando os limites de velocidade.

Há também situações que requerem atenção especial do motorista por causa dos riscos, como ultrapassagens e mudanças de pista ao lado de veículos pesados, como caminhões e ônibus. André Oliveira, engenheiro-chefe de Engenharia Veicular da Ford América do Sul, traz algumas recomendações para fazer uma viagem segura.

Manutenção preventiva: sempre faça manutenção preventiva, especialmente antes de viagens. Verifique as condições dos pneus e o nível correto de pressão, freios e pastilhas, fluidos do radiador e nível de óleo do motor. Esses são itens que, além de garantir sua segurança, vão assegurar o consumo otimizado de combustível do seu veículo.

Distância segura: nunca é seguro dirigir atrás e muito próximo de outros carros na estrada. Este comportamento é ainda mais perigoso e imprudente quando se trata de caminhões e ônibus à sua frente. Isso porque o tamanho desses veículos bloqueia a visão da estrada adiante, nos impedindo de antecipar obstáculos, buracos na pista ou mesmo desacelerações bruscas, o que pode gerar freadas abruptas ou até mesmo acidentes.

Não ultrapasse veículos pesados de forma brusca: a distância e o tempo necessários para parar completamente um veículo de grande porte são muito diferentes dos de um automóvel. Ao completar a ultrapassagem de um caminhão, carreta ou ônibus, mantenha distância segura antes de retornar para a faixa da direita, evitando “fechá-lo” repentinamente.

Evite os pontos cegos: ônibus e caminhões carregados têm visibilidade prejudicada por causa dos famosos “pontos cegos”. Busque ficar sempre visível aos retrovisores de veículos pesados. ?Em muitas situações, torna-se difícil para o motorista de um veículo de grande porte enxergar os outros carros. Nunca se esqueça de usar as setas para sinalizar sua intenção de ultrapassagem.

· Mude de faixa com atenção: ?calcule a distância. Tome como base os faróis do caminhão que vem de trás no seu espelho retrovisor. Acione a seta. Evite entrar na faixa e logo em seguida pisar no freio.

· Atenção à sinalização: as principais estradas têm placas e faixas de sinalização, especialmente em vias de mão dupla e pista única, indicando os trechos onde a ultrapassagem é permitida. Respeite as orientações e, na dúvida, não ultrapasse e espere o momento mais seguro para todos.