Ford apresenta o Ka FreeStyle, novo utilitário compacto global da marca

A Ford fez hoje a primeira exibição do Ka FreeStyle, novo utilitário compacto global da marca, em um evento realizado em São Paulo para a imprensa do Brasil e da Argentina. O modelo traz características inéditas de design, engenharia e tecnologia e faz parte da ampliação da linha Ka, criando um produto diferenciado para um novo consumidor.

Apresentado na América do Sul de forma simultânea com a Índia, o Ka FreeStyle é resultado de um projeto global desenvolvido com a participação de diversos países para atender diferentes mercados.

“O FreeStyle é um veículo de conceito inovador, robusto e avançado. Atraente, versátil e conectado, esse é um novo produto desenvolvido para fazer parte da família Ka com o objetivo de atender um consumidor com interesses muito específicos”, disse Rogelio Golfarb, vice-presidente de Assuntos Governamentais, Comunicação e Estratégia da Ford América do Sul.

Segundo ele, além de características de flexibilidade dentro e fora do asfalto, design robusto e agilidade, o modelo vai oferecer o que a marca tem de mais avançado em conectividade, o sistema SYNC 3, com comandos de voz e acesso a Apple CarPlay e Android Auto.

Nova categoria

O Ka FreeStyle tem uma arquitetura aprimorada que o coloca dentro de um novo nicho no mercado, o dos utilitários compactos, ou CUVs, com maior versatilidade para atender as novas aspirações dos consumidores da categoria. O sobrenome FreeStyle – emprestado da série de maior sucesso do EcoSport – não deixa dúvidas da sua inspiração no utilitário esportivo da marca.

Em termos de estilo, o Ka FreeStyle é marcado pelo visual robusto, com altura elevada do solo e vários itens diferenciados que destacam a sua personalidade própria. A frente de linhas fortes e esculpidas exibe uma grade ampla com acabamento metálico, para-choques encorpados e faróis com máscara negra e moldura cromada, além do farol de neblina com moldura em forma de “C” bastante atraente. Na traseira, destaque para as novas lanternas, com interpretação contemporânea, alinhada com toda a linha de produtos da Ford. O rack de teto exclusivo também em acabamento metálico chama bastante atenção. O modelo conta ainda com rodas de liga leve de 15 polegadas e retrovisores com acabamento na cor Magnetic. A cor metálica marrom Trancoso apresentada no protótipo é outra novidade.

“O Ka FreeStyle compartilha a mesma plataforma do Ka, mas tem uma proposta de estilo e de uso diferenciada, combinando as qualidades em estrada de um hatch premium com a robustez e o espírito aventureiro dos fora de estrada”, afirmou Natan Vieira, vice-presidente de Marketing, Vendas e Serviços da Ford América do Sul.

O executivo destacou o caráter inovador do FreeStyle, que o credencia como mais um marco na história de transformação do Ka. “É um veículo evoluído e empolgante que vai introduzir também outras importantes novidades nos aspectos de engenharia, tecnologia e acabamento para surpreender o consumidor e levar a linha a um novo patamar dentro da categoria”, completou.

Outros detalhes do veículo serão divulgados mais próximo do seu lançamento, programado para o início do segundo semestre.