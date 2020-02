Forças sírias tomam maior parte de Alepo

Forças do governo da Síria fizeram avanços significativos neste domingo na Província de Alepo, tomando a maior parte da região controlada por rebeldes, afirmou a imprensa estatal, um dia antes de uma nova rodada de discussões entre Turquia e Rússia sobre a escalada do conflito na região. Os avanços recentes do governo sírio abalaram a frágil cooperação entre Ancara e Moscou, que apoiam lados diferentes do conflito. Neste domingo, aviões de guerra da Rússia realizaram fortes ataques aéreos em Alepo. (Com agências internacionais).

