Forças militares da Rússia e da Turquia começam a patrulhar nordeste da Síria

Militares turcos e russos começaram ontem a patrulhar, em conjunto, uma região do nordeste da Síria, em cumprimento do acordo que pôs fim à operação militar lançada pela Turquia no início de outubro contra os curdos.

Instalados em cerca de dez veículos militares turcos e russos, os soldados se dirigiram para o leste de Derbasiyeh para patrulhar uma zona de dezenas de quilômetros, de acordo com fontes militares turcas.

Segundo o acordo firmado em 22 de outubro entre o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o russo, Vladimir Putin, a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG) tinha até terça-feira para se retirar desta zona fronteiriça. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.