Forças iraquianas entram em conflito com combatentes curdos

Forças iraquianas entraram em conflito com combatentes da região semiautônoma do Curdistão nesta segunda-feira, de acordo com autoridades locais, semanas após o território votar por sua independência em um plebiscito.

Antes do amanhecer, unidades militares do Iraque se moveram em direção à cidade de Kirkuk, capital da província de mesmo nome e rica em petróleo, por ordem do primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi. Tropas curdas reagiram ao ataque, provocando o embate.

Segundo um oficial militar iraquiano, quatro veículos militares do Iraque foram queimados nos combates e várias pessoas foram levadas com ferimentos para o hospital geral de Kirkuk. As forças iraquianas passavam por um vilarejo chamado Jerdaglu quando uma explosão destruiu os veículos, relatou ele. Não há informações sobre a causa da explosão.

No fim de setembro, os curdos votaram a favor da independência de sua região, no norte do Iraque, desafiando Bagdá, poderes regionais e os EUA, que haviam alertado que a votação atrapalharia esforços em andamento para derrotar militantes do Estado Islâmico que atuam em partes do Iraque e da Síria. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários